Ex funzionario Obama dà ragione a Casa Bianca su sanzioni russe

New York, 2 feb. (askanews) - Per una volta l'amministrazione Trump non ha mentito o cercato di presentare i fatti sotto una luce diversa. Nel giorno in cui il Tesoro americano ha permesso l'esportazione di certe tecnologie dagli Stati Uniti al Federal Security Service russo (i servizi segreti), due ex funzionari dell'amministrazione Obama hanno spiegato alla Cnbc che si tratta di una mossa di routine. Così facendo hanno confermato quanto detto poco prima dal portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer, secondo cui la decisione del Tesoro "non rappresenta un allentamento delle sanzioni".

Dalla Roosevelt Room della Casa Bianca, dove il presidente ha accolto i rappresentanti di Harley Davidson (definita una vera "icona americana"), Trump aveva usato parole simili: "Non ho allentano nessuna sanzione". Un dollaro ora compra 59,33 rubli russi ma non appena era stata diffusa la notizia della decisione del Tesoro - interpretata come un allentamento delle sanzioni - il cross era a 58,54.