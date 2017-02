Erdogan rimbrotta Merkel per le parole "terrorismo islamista"

Ankara, 2 feb. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rimbrottato la cancelliera tedesca Angela Merkel peraver usato l'espressione "terrorismo islamista", dicendo che non è corretta e rattrista i musulmani. Parlando dopo un difficile incontro bilaterale con Erdogan, il capo del governo tedesco ha detto che Germania e Turchia devono collaborare ulteriormente per lottare contro il terrorismo, incluso il "terrorismo islamista" e i ribelli curdi del PKK. "Abbiamo discusso in dettaglio delle questioni della lotta contro il terrorismo islamista, contro ogni forma di terrorismo, anche il terrorismo del Pkk" ha detto Merkel a fianco di Erdogan nel suo palazzo presidenziale. "Concordiamo che vogliamo collaborarem, ci tocca tutti. Abbiamo concordato di collaborare più strettamente in futuro" ha aggiunto.

Erdogan, seduto accanto a Merkel, è rimasto impietrito mentre le lei parlava. Molti musulmani si oppongono all'equazione Islam-terrorismo e sostengono che chi commette crimini nel nome dell'Islam non ha nulla a che vedere con una religione che propugna la pace. "Questa espressione "terrorismo islamista" rattrista gravemente noi musulmani" ha replicato Erdogan, fissando cons guardo duro la cancelliera. "Una simile espressione non è corretta perchè Islam e terrore non possono essere associati. Il significato dell'Islam è la pace".

Il presidente turco ha detto che sarebbe "triste" se il termine fosse usato a causa dei crimini commessi dal cosiddetto Stato islamico, accusato di una serie di attentati in Turchia lo scorso anno. "Per favore non usiamolo. Finchè viene usato dobbiamo opporci. Un presidente musulmano non può accettarlo personalmente". Le parole di Erdogan sono giunte al termine di una delicata visita di Merkel in Turchia, nella quale i due leader hanno affrontato una serie di questioni spinose nel contesto di crescenti tensioni tra i due Paesi.

La locuzione è controversa e l'ex presidente Usa Barack Obama non ha mai voluto usare le parole "terrorismo islamico" dicendo che i crimini commessi dall'Isis distorcono e pervertono l'islam. Ma il nuovo presidente Donald Trump ha usato liberamente le parole "terrorismo islamico radicale" e attaccato Obama perchè non lo fa.

(fonte Afp)