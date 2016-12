Erdogan e Putin concordano: evitare ripercussioni dopo morte Karlov

Mosca, 21 dic. (askanews) - I presidenti di Russia e Turchia Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno "espresso la volontà" di fare in modo che la morte dell'ambasciatore della Federazione Russa, ucciso lunedì ad Ankara, non influenzi le relazioni, benché per l'intera storia dei rapporti Mosca-Ankara è un caso "senza precedenti". Lo ha detto un portavoce per il leader russo Dmitry Peskov.