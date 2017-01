Due jihadiste, una francese e una belga, arrestate in Ungheria

Budapest, 13 gen. (askanews) - Una francese di 19 anni e una belga di 18, su cui pendeva un mandato d'arresto europeo per legami con "un'organizzazione terroristica", sono state arrestate nella notte tra giovedì e venerdì al confine in Ungheria mentre cercavano di arrivare in Bulgaria passando per la Serbia. La destinazione finale era la Siria. Lo hanno reso noto le autorità magiare.

Le due giovani donne sono state fermate al posto di frontiera di Roszke mentre si trovavano a bordo di un autobus diretto a Sofia, ha precisato il portavoce della polizia all'agenzia ufficiale ungherese MTI. Si sospetta che le due giovani volessero raggiungere la Siria per unirsi all'Isis, passando per la Bulgaria e la Turchia.

(fonte afp)