Doping, Cremlino: autorità non coinvolte, verificare intervista NYT

Mosca, 28 dic. (askanews) - Il Cremlino ha commentato le parole del capo della Rusada, l'agenzia russa anti-doping e ha categoricamente respinto qualsiasi coinvolgimento delle istituzioni nell'uso di doping da parte degli atleti. Al Cremlino non sono inclini ad accettare l'articolo pubblicato dall'americano New York Times come fonte primaria e si dice chiaramente che le parole di Anna Antseliovich potrebbero essere state travisate e decontestualizzate. "Fin dall'inizio abbiamo naturalmente negato ogni coinvolgimento delle agenzie o servizi o autorità statali nell'uso di doping da parte degli atleti", ha detto ai giornalisti il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, che aggiunge come sia "necessario capire se le parole sia state realmente dette" e "in quale contesto".

