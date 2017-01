Donald Trump ha telefonato a Putin dallo Studio Ovale

Nulla per il momento sul contenuto

Washington, 28 gen. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha telefonato al presidente russo Vladimir Putin dallo Studio ovale della Casa Bianca intorno a mezzogiorno ora locale. Lo si apprende dall'edizione online del britannico Guardian. Durante la telefonata, della quale non è per il momento trapelato il contenuto, era affiancato dal vice presidente Mike Pence, dal Consigliere per la Sicurezza nazionale Michael Flynn, dal capo dello staff della Casa Bianca Reince Priebus, dal suo principale stratega e consigliere anziano Stephen K. Bannon e dal portavoce Sean Spicer.