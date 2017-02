Delegazione Ue a Mosca domani consultazioni su antiterrorismo

Mosca, 7 feb. (askanews) - Una delegazione dell'Unione europea si recherà a Mosca domani per consultazioni informali e tecniche in materia di antiterrorismo. Lo si apprende dalla rappresentanza diplomatica dei 28. La delegazione è guidata da Pedro Serrano, vice segretario generale incaricato della politica di sicurezza comune e difesa presso il Servizio europeo per l'azione esterna, ed è composta inoltre dal il vicedirettore generale immigrazione e affari interni della Commissione, Olivier Onidi, e dal coordinatore antiterrorismo dell'UE, Gilles de Kerchove.