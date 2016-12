Da Bruxelles nuovo monito a Polonia: resta problema Stato diritto

Bruxelles, 21 dic. (askanews) - La Commissione europea ha evidenziato oggi "un problema persistente" in termini di Stato di diritto in Polonia, concedendo a Varsavia altri due mesi per rispondere a ulteriori raccomandazioni riguardo la controversa riforma del tribunale costituzionale. Dopo le precedenti raccomandazioni, rimaste disattese, "pensiamo che ci sia un problema persistente di Stato di diritto" in Polonia, ha dichiarato in conferenza stampa il vicepresidente dell'esecutivo Ue, Frans Timmermans. Oggi il presidente polacco Andrzej Duda ha nominato ulia Przylebska presidente del Tribunale costituzionale, riempendo una casella importante per il funzionamento dell'istituzione dopo la fine del mandato del presidente Andrzej Rzeplinski, bestia nera del potere.

"Abbiamo deciso di presentare nuove raccomandazioni" al governo e "accorderemo un termine di tempo di due mesi" per rispondere, ha detto Timmermans, rinviando a questa nuova scadenza la decisione su eventuali sanzioni. Nessun accenno da parte sua alla nomina.

La Commissione aveva già inviato raccomandazioni lo scorso luglio a Varsavia con il fine di "eliminare la minaccia sistematica che pesa sullo Stato di diritto". In particolare, la Polonia veniva invitata a rispettare le sentenze del tribunale costituzionale, a pubblicare tutti i verdetti della corte e a ritirare qualsiasi decisione che potesse comprometterne il buon funzionamento. Il governo polacco aveva ignorato le richieste e il parlamento europeo aveva invocato sanzioni in base all'articolo 7 del trattato ue, che prevede la sospensione del diritto di voto di un Paese europeo al Consiglio, in caso di "violazione grave e persistente" dello Stato di diritto.

"Non escludiamo alcuna misura", ha affermato oggi Timmermans. (con fonte afp)