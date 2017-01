Cremlino: Trump ha ragione su Nato, obsoleta e in cerca di scontro

Il portavoce di Putin: non corrisponde a idea moderna di sicurezza

Mosca, 16 gen. (askanews) - Per Donald Trump la Nato è "obsoleta" e il Cremlino concorda e rilancia: l'Alleanza Atlantica "difficilmente può essere definita moderna e in linea con le idee di stabilità e sicurezza", ha dichiarato il portavoce del presidente russo Vladimir Putin. Dmitri Peskov, riportato dalle agenzie di stampa russe, ha definito la Nato "una reliquia, che ha come obiettivo sistemico lo scontro".