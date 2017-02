Cremlino risponde a britannico "ostile" Fallon su propaganda russa

Mosca, 3 feb. (askanews) - Il Cremlino ha denunciato le "accuse infondate" giunte dal ministro della Difesa britannico Michael Fallon, che ha accusato Mosca di usare l' "arma" della disinformazione per destabilizzare l'Ovest del Mondo. "Siamo convinti che tali accuse contro il nostro paese siano puramente gratuito", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Non capiamo come un ministro così, possa far avanzare tali accuse che non hanno alcun fondamento", ha detto, stigmatizzando l'atteggiamento "ostile" di Fallon.

Fallon ha accusato la Russia di usare "l'arma della disinformazione". Il ministro britannico ha anche attaccato i media russi come il canale internazionale RT e l'agenzia di stampa Sputnik, disponibili in inglese e in altre lingue, che ha accusato di diffondere lo "stile sovietico della disinformazione".

Alla fine di novembre, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che dove l'Ue si dice "profondamente preoccupata per il rapido sviluppo dell'attività ispirata dal Cremlino in Europa, tra cui la disinformazione e la propaganda volta a mantenere o aumentare l'influenza della Russia e indebolire e dividere l'Unione europea".

Il presidente russo Vladimir Putin aveva denunciato la risoluzione, definendola "un netto peggioramento in senso politico della nozione di democrazia nella società occidentale".