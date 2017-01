Cremlino: Putin vuole dialogo con Trump, ma chiede rispetto

Mosca, 12 gen. (askanews) - Mosca spera che Vladimir Putin e Donald Trump andranno d'accordo, ma avverte: "Il rispetto non può essere che reciproco". Così il portavoce del presidente russo all'indomani della conferenza stampa del presidente Usa eletto, che ha detto a sua volta di "sperare" in un buon rapporto di cooperazione con il capo del Cremlino e si è detto sicuro che "la Russia rispetterà l'America più di ora" una volta che lui sarà alla Casa Bianca. Trump, nel mirino di critiche e sospetti sulla scia delle accuse alla Russia di ingerenza nel processo elettorale statunitense, ha anche ipotizzato una "buona possibilità" che il rapporto non funzioni, prospettando una linea "più dura di quella di Hillary Clinton", in caso servisse.

"Il presidente Vladimir Putin ha chiaramente ed esplicitamente dimostrato, nei fatti e nelle parole, di essere pronto a rispettare i nostri partner. Tuttavia il rispetto può essere solo reciproco, non può essere univoco", ha detto il portavoce Dmitri Peskov, sottolineando che "ci dovrebbe essere molto più rispetto reciproco nelle relazioni russo-americane".

"Il signor Trump ha detto di essere pronto al dialogo. Questo non significa essere pronti a un accordo su tutto, questo è praticamente impossibile, e Mosca non ha tali aspettative. Tuttavia il dialogo può aiutare a trovare una via d'uscita da diverse situazioni", ha aggiunto Peskov.