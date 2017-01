Cremlino: Putin potrebbe incontrare Trump prima del G20 di luglio

Portavoce: al via i preparativi per l'incontro

Roma, 30 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo americano Donald Trump potrebbero incontrarsi anche prima del summit del G20, in programma il 7 e 8 luglio ad Amburgo, in Germania. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, precisando che i collaboratori dei due leader inizieranno i preparativi per il faccia a faccia tra i due presidenti "senza aspettare troppo".

"Inizieranno a lavorare sulla questione proponendo luogo e data ai presidenti", ha aggiunto Peskov. Alla domanda se si parli di settimane o mesi prima dell'incontro, ha risposto: "Non lo so. Verranno fatte delle proposte".

Putin e Trump hanno avuto un colloquio telefonico lo scorso fine settimana in cui hanno "espresso la volontà di lavorare attivamente insieme per stabilizzare e sviluppare la cooperazione russo-americana su una base costruttiva, da pari a pari e reciprocamente vantaggiosa". Nel corso della telefonata i due leader hanno anche concordato di avviare un "reale coordinamento" contro lo Stato islamico (Isis) in Siria, stando a quanto reso noto dal Cremlino.