Mosca, 20 gen. (askanews) - Il Cremlino ha fatto sapere che Vladimir Putin non prevede di seguire la cerimonia di investitura di Donald Trump dopo una campagna nel corso della quale i due leader non hanno nascosto la reciproca simpatia.

"Non penso che preveda di guardare (la cerimonia di investitura) in diretta, è un evento che dura a lungo", ha dichiarato alla stampa il portavoce del presidente russo Putin, Dmitri Peskov.

L'inaugurazione della presidenza di Donald Trump sarà trasmessa in diretta dal canale di informazione continua Rossya 24. Il presidente eletto americano Donald Trump non ha mai nascosto la sua simpatia per Putin e si è mostrato a lungo riservato sulla tesi dei servizi Usa di una ingerenza russa a suo vantaggio alle presidenziali dell'8 novembre. (con fonte Afp)