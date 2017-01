Ma non c'è ancora intesa per un incontro

Roma, 21 gen. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin chiamerà entro qualche giorno il nuovo presidente Usa Donald Trump per congratularsi dell'insediamento, come prevede il protocollo, ma non c'è ancora un accordo per un incontro tra i due. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riferisce Interfax.. "Ci aspettiamo che il presidente Putin chiami il presidente Trump entro i prossimi giorni per congratularsi" ha detto Peskov, aggiungendo che si tratta di "una necessità protocollare". Quando alla possibilità di un incontro tra i due leader "non ci sono accordi o decisioni su questo aspetto finora".