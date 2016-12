Cremlino: presto per dire chi è dietro morte ambasciatore Turchia

Mosca, 21 dic. (askanews) - Secondo la presidenza russa è troppo presto per stabilire chi ci sia dietro l'omicidio dell'ambasciatore russo in Turchia, Andrei Karlov, dopo che Ankara ha incolpato ieri il gruppo del leader religioso in esilio Fethullah Gulen.

"In questo caso non vale la pena affrettare conclusioni finchè l'inchiesta non determinerà - come ha affermato il nostro presidente - chi c'è dietro l'omicidio del nostro ambasciatore", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

(fonte AFP)