Roma, 23 gen. (askanews) - Il Cremlino prevede che venga concordata presto una data per un colloquio telefonico tra il presidente Vladimir Putin e il nuovo inquilino della Casa Bianca Donald Trump. Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalle agenzie russe, precisando che al momento non sono in corso preparativi per un incontro tra i leader.

"Il colloquio telefonico è stato concordato. Non abbiamo al momento ulteriori informazioni, ma ci aspettiamo che presto venga concordata la data di questa telefonata. Questo non è ancora avvenuto", ha detto Peskov.

"Quando si terrà il colloquio telefonico, se i capi di Stato riterranno opportuno concordare sull'eventualità di un incontro, allora avranno inizio i preparativi", ha aggiunto.