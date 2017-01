Cremlino: notizie su preparativi incontro Putin-Trump sono false

Roma, 16 gen. (askanews) - Le indiscrezioni sui preparativi di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano eletto Donald Trump non sono vere: non vi è alcuna preparazione in corso e questo argomento non è stato discusso da Putin e Trump. Lo ha chiarito oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Il Sunday Times ha riferito ieri che Trump intende incontrare Putin a Reykjavik, in Islanda, durante il primo viaggio all'estero del presidente eletto degli Stati uniti, indiscrezione poi smentite dal portavoce del presidente americano eletto.

"Tutte le notizie di preparativi preliminari di un incontro tra Putin e Trump sono false", ha precisato però Peskov. "Non ci sono accordi e non c'è alcun tipo di preparazione di questo meeting, perché il presidente e Trump non hanno discusso di questo".

Peskov ha quindi sottolineato che il Cremlino non ha contatti con l'amministrazione Trump, aggiungendo che i legami a livello di ambasciate su questioni di protocollo sono normali.