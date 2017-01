Cremlino: nessun negoziato in corso su nucleari, aspettiamo Trump

Mosca, 16 gen. (askanews) - La Russia non ha colloqui in corso con gli Stati Uniti sul suo arsenale nucleare e non intende sollevare la questione della revoca delle sanzioni varate da Usa e Ue nei suoi contatti internazionali. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, dopo l'intervista in cui il presidente americano eletto Donald Trump ha prospettato l'idea di cancellare le misure punitive varate nei confronti della Russia per il suo ruolo nella crisi ucraina in cambio di un taglio delle armi atomiche.

"Al momento non ci sono negoziati in corso su questo argomento", ha detto Peskov, come riporta Ria Novosti, esortando a pazientare sino all'insediamento del nuovo presidente americano, venerdì 20 gennaio, prima di "valutare" le sue iniziative.