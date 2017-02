Cremlino: contatti tra campagna Trump e servizi russi sono falsi

Roma, 15 feb. (askanews) - Le notizie pubblicate dai media statunitensi a proposito di reiterati contatti tra membri della campagna elettorale del presidente Usa DOnald Trump e i servizi segreti russi sono false. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Sputnik a proposito delle rivelazioni pubblicate dal New York Times.

"Non leggete i giornali del mattino. Non è una frase mia, se ricordate. Quindi non credete nei report dei quotidiani, perché al momento è molto difficile distinguere tra le notizie vere e false", ha spiegato Peskov parlando ai giornalisti aggiungendo che bisognerà attendere fino a quando queste fonti anonime "ne parleranno apertamente".

"Si tratta di una notizia riportara che non è basata su nessun fatto e non fa riferimento a nessun fatto specifico", ha aggiunto parlando delle intercettazioni citate dai responsabili passati e attuali dell'amministrazione Usa citati dal Times.