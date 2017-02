Cremlino conferma: incontro Putin-Erdogan a Mosca il 9-10 marzo

Sochi, 24 feb. (askanews) - L'incontro tra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan si terrà a Mosca il 9-10 marzo. Lo ha detto l'addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov, confermando la visita del presidente turco in Russia. In precedenza, la televisione turca ha riferito che Erdogan arriverà in visita a Mosca il 09-10 Marzo. "Sì. Tali negoziati sono in programma", ha detto Peskov secondo Ria Novosti e Sputnik.