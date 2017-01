Cremlino: con Obama "degrado senza precedenti" rapporti Russia-Usa

Mosca, 10 gen. (askanews) - La Russia si rammarica per il "degrado senza precedenti" delle relazioni con gli Stati Uniti sotto il presidente Barack Obama e spera che una strada positiva verrà imboccata in futuro dai rapporti, con la nuova amministrazione di Donald Trump. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Siamo in grado di esprimere il più profondo rammarico per il fatto che durante il secondo mandato presidenziale di Obama, ci siamo trovati in un degrado senza precedenti, e piuttosto prolungato, delle nostre relazioni bilaterali", ha detto Peskov ai giornalisti. "Siamo convinti che (tale comportamento) non corrisponda ai nostri interessi o agli interessi di Washington. E ci dispiace che questo sia successo. Tuttavia, abbiamo ancora la speranza che in un modo o nell'altro, in futuro saremo in grado di imboccare un senso positivo per sviluppare i nostri rapporti con gli Stati Uniti".