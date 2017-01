Corte europea diritti umani: legge adozioni Russia discriminatoria

Stop adozione per 45 americani in base a nazionalità

Strasburgo (Francia), 17 gen. (askanews) - La Corte europea per i diritti dell'uomo ha sancito all'unanimità che la politica della Russia di rifiutare ai cittadini americani la possibilità di adottare bambini russi è discriminatoria. Mosca ha già annunciato che farà appello contro la sentenza della Corte di Strasburgo.

Il tribunale ha ordinato alla Russia di pagare 3.000 euro di danni ai 45 americani che hanno aperto il caso e che avevano sperato di adottare 27 bambini tra il 2010 e il 2012. Molti dei minori in questione soffrono di problemi medici, tra cui la sindrome di Down o disordini legati allo sviluppo, che richiedono cure speciali. La Russia ha fermato le procedure di adozione a gennaio del 2013 proibendo ai cittadini americani l'adozione solo in base alla loro nazionalità.

La legge era la risposta alle sanzioni Usa legate alla morte in prigione dell'avvocato russo Sergei Magnitsky nel 2009. Magnitsky era stato arrestato dopo aver denunciato una frode che coinvolgeva anche vertici delle istituzioni russe.

