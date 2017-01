Roma, 24 gen. (askanews) - Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha chiesto ai ciprioti greci e turchi di "mantenere il ritmo" dei loro negoziati per arrivare a un "accordo storico" sulla riunificazione dell'isola.

A margine della consultazione a porte chiuse, il presidente del Consiglio di sicurezza di turno, l'ambasciatore svedese Olog Skogg, ha "salutato i progressi compiuti negli ultimi mesi". E ha detto che il Consiglio "esorta tutte le parti a mantener eil ritmo e a cogliere l'occasione per arrivare a un accordo storico".

L'isola di Cipro, che conta un milione di abitanti, è divisa in due da quando l'esercito turco ha invaso la sua parte nord nel 1974 in reazione a un colpo di stato che puntava a unirla alla Grecia e che inquietava la minoranza turcofona.

Gli ambasciatori dei 15 paesi del Consiglio hanno ascoltato il rapporto dell'inviato speciale dell'Onu Espen Barth Eide, il quale - di fronte ai giornalisti - ha riconosciuto che "esistono questioni chiave difficili da risolvere", in particolare "le questioni relative alle garanzie di sicurezza" che sono "lontane dall'essere regolate".

In particolare, è la presenza delle forze turche che viene considerata "da una delle comunità come una soluzione, dall'altra come parte del problema".

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che un ritiro totale delle truppe è "fuori questione", mentre Atene esige il ritiro dell'"esercito d'occupazione". Eide ha lasciato intendere che i negoziatori stanno tentando un approccio nuovo, più globale, ma non ne ha precisato di dettagli.

(Fonte Afp)