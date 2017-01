Cecenia: 3 jihadisti, 2 poliziotti uccisi in scontro a fuoco

In stazione polizia a 30 chilometri a sud della capitale Grozny

Mosca, 30 gen. (askanews) - Sono tre i jihadisti e i due poliziotti uccisi in uno scontro a fuoco in Cecenia, repubblica federata alla Russia. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha detto che i jihadisti hanno attaccato un posto di polizia a Chali, una città a 30 chilometri a sud della capitale Grozny, durante la notte.

Kadyrov resta uno dei personaggi più discussi della politica russa e da molti ormai viene additato come un fattore destabilizzante. E tuttavia è l'unico che ha potuto garantire stabilità al tormentato Caucaso russo. La Russia ha combattuto due sanguinose guerre separatiste nel corso degli ultimi due decenni in Cecenia, ma la regione è stata in gran parte pacificata sotto il pugno di ferro di Kadyrov.