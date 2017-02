Business europeo a Mosca: Economia russa torna crescere nel 2017

Mosca, 14 feb. (askanews) - Per la più potente lobby di business straniera in Russia il 2017 sarà l'anno della ripresa per l'economia di Mosca. "Abbiamo notato che la situazione in Russia è migliorata, per quello che riguarda lo sviluppo economico. Ne deduciamo che in questo 2017 l'economia russa crescerà, almeno di uno 1,5%" dichiara in un'intervista ad askanews Frank Schauff, Ceo dell'Associazione di business europeo Aeb. "Vediamo anche che l'umore dei nostri associati è migliorato, mentre un anno o un anno e mezzo fa il periodo e dunque l'umore era molto più complesso. Il mercato dell'automobile è migliorato, altri mercati stanno ripartendo: insomma la previsione, molto probabilmente, è favorevole".

Dopo tre anni molto complicati, tra crisi ucraina e sanzioni, oggi secondo Schauff il panorama è un altro. "La tendenza che abbiamo osservato negli ultimi 2-3 anni, con un indebolimento del rublo, non era bene per le importazioni dai Paesi Europei. Una cosa diversa è invece chi produce in Russia, per l'export dalla Russia: noi abbiamo numerosi produttori di pneumatici ad esempio. Questi ultimi hanno avuto il problema che con la crisi del mercato dell'automobile, per loro era complicato vendere la loro produzione sul mercato interno; non lo avevano previsto, ma si sono messi a esportare dalla Russia. Anche in Europa. E' stato così per Pirelli, che è un nostro associato, Continental, e altri".

Per il dirigente, con un passato da consigliere in politica estera per il partito socialdemocratico tedesco (SPD), non ci sono dubbi: la crisi dell'economia russa è passata. "Il quadro ora è cambiato. Il rublo si è rafforzato. E' legato ai prezzi del petrolio e anche alla debolezza dell'euro. La mia impressione è però che non tornerà ai livelli di forza di tre anni orsono e si attesterà, probabilmente, comunque intorno ai 60 rubli per un euro. Inoltre l'import dall'Europa, da quello che vediamo dalle statistiche, è più forte che nel 2015. C'è poi l'accordo con i Paesi Opec sui prezzi del petrolio, che ha aiutato la Russia, almeno a far crescere il prezzo del petrolio. Ma quello che è stato prima, non si ripeterà, poichè le strutture del mercato mondiale del greggio ormai non permettono più di arrivare ai prezzi alti che furono".

Fondata nel 1995, in pieno capitalismo selvaggio a Mosca, su iniziativa delle aziende europee che lavorano in Russia - con il sostegno dalla delegazione della Commissione europea e di un numero di ambasciate europee - l'Aeb inizialmente comprendeva 120 società. Ora è composta da oltre 600, provenienti da 23 Paesi dell'Unione europea e 8 non UE, compresa la stessa Russia. Ogni anno alla vigilia del Forum l'Associazione pubblica anche uno studio che offre il termometro del livello di fiducia del mondo d'affari europeo rispetto alla Russia (AEB-GfK Index).

Più in particolare nel 2016 l'indice AEB-GfK è cresciuto di 14 punti dal 2015 e ora si attesta a 120 punti su un massimo di 200 previsti, quindi le aspettative sono in miglioramento. Nel 2015 l'indice era pari a 106 punti, nel 2014 a 115.