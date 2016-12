Bulgaria, governo dimissionario Borisov in carica sino fine gennaio

Sofia, 21 dic. (askanews) - Il governo del premier dimissionario Boïko Borissov resterà incaricato degli affari correnti sino alla fine dei gennaio, quando si insedierà il nuovo presidente Roumen Radev. Lo ha annunciato il capo dello Stato uscente, Rossen Plevneliev, spiegando che "non ha senso nominare un governo tecnico ad interim per 20 giorni effettivi di lavoro". Questo, dopo che nessun partito ha voluto mettersi a capo di un governo proiettato verso la fine della legislatura, tra due anni. A questo punto, Plevneliev ha preferito lasciare la decisione su come gestire la situazione al suo successore, che entrerà in carica il prossimo 22 gennaio. Ma a fronte dell'impasse politica, da più parti si prevedono elezioni anticipate legislative la prossima primavera. (fonte afp)