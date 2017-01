Sofia, 24 gen. (askanews) - Le elezioni legislative anticipate in Bulgaria sono state fissate per il 26 marzo di quest'anno, ha annunciato il presidente Rumen Radev. Il voto anticipato è stato deciso in seguito alle dimissioni del premier conservatore Boyko Borisov a novembre dopo la sconfitta della candidata del suo partito alle presidenziali.

Il giurista Ognian Gerdjikov, fondatore del partito Liberale, ha ricevuto l'incarico di premier del governo tecnico fino alle elezioni. Il presidente Radev, che dovrà annunciare la nuova squadra di governo, ha firmato il decreto per lo scioglimento del Parlamento a partire dal 27 gennaio.

Secondo i sondaggi alle elezioni ci potrebbe essere un testa a testa tra il Gerb di Borisov e il partito Socialista, un esito che renderebbe difficile la formazione di un esecutivo.

(fonte afp)