Roma, 23 gen. (askanews) - Praga ha voglia di discutere direttamente con Londra le questioni relative all'uscita della Gran Bretagna dalla Ue, senza aspettare le decisioni di Bruxelles. La proposta è stata lanciata dal ministro dell'Interno ceco, il socialdemocratico Milan Chovanec, il quale ne ha parlato nel corso di una intervista televisiva, rivelando in questo modo la voglia del governo ceco di avviare un negoziato in forma autonoma.

"E' necessario dare ai cittadini risposte e regole precise. Non è possibile lasciare la gente in uno stato di incertezza, perché questo non è nell'interesse né del nostro paese, né della Gran Bretagna. Andiamo avanti in maniera autonoma, perché aspettare l'Europa potrebbe essere deleterio" ha detto Chovanec, riferendosi in primo luogo ai numerosi cittadini cechi che vivono e lavorano Oltremanica, "che devono sapere quanto prima quali saranno per loro le conseguenze della Brexit". Lo stesso Chovanec ha dichiarato che il ministero degli Interni di Repubblica ceca e Gran Bretagna stanno già discutendo diverse possibilità di collaborazione in relazione alla Brexit, ma che il ruolo principale spetta in questo momento alla diplomazia e quindi al ministero degli Esteri.

Intanto, si è appena saputo che il premier ceco Bohuslav Sobotka, anche lui socialdemocratico, ha intenzione di indire a febbraio una riunione dei presidenti di tutti i partiti politici rappresentati in Parlamento, con l'intenzione - ha detto Sobotka - "di individuare quali devono essere le priorità del nostro governo in questa fase di uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Voglio che in questo importante negoziato la Repubblica Ceca sia massimamente unita, allo scopo di difendere al meglio i diritti dei nostri cittadini e delle nostre aziende".