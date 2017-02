Bosnia chiede revisione sentenza che discolpa Serbia da genocidio

Sarajevo, 18 feb. (askanews) - La Bosnia Erzegovina chiederà la prossima settimana alla Corte internazionale di giustizia la revisione del verdetto del 2007 che discolpa la Serbia, accusata da Sarajevo di aver orchestrato il "genocidio" in Bosnia nella guerra dei Balcani. Lo ha annunciato il capo dei musulmani di Bosnia Bakir Izetbegovic, membro della presidenza collegiale del Paese.

L'annuncio rischia, però, di riaccendere la crisi politica nel Paese lacerato per anni dal conflitto inter-comunitario che ha fatto oltre 100mila morti e di raffreddare le relazioni con Belgrado. Per il premier serbo Aleksandar Vucic la decisione è "difficile e nociva" per le relazioni tra Serbia e Bosnia. "Malgrado tutto sono convinto che dobbiamo preservare gli interessi nazionali, ma continueremo a dialogare con la Bosnia, con la volontà di garantire una pace duratura nei Balcani", ha dichiarato Vucic, secondo il quotidiano Blic.

Izetbegovic ha annunciato che la richiesta di revisione sarà presentata "la prossima settimana" a pochi giorni dalla scadenza dei 10 anni dalla sentenza, fissata per il 26 febbraio. "Tutto il mondo ha bisogno di conoscere la verità anche chi si oppone, una verità che sarà scritta dai giudici internazionali, provata e imparziale", ha spiegato in conferenza stampa. "Siamo interessati a un processo di riconciliazione basata sulla verità e sulla giustizia", ha aggiunto.

Mladen Ivanic, membro serbo della presidenza bosniaca, ha dal canto suo dichiarato che questa decisione "minaccia la pace e la stabilità del Paese". Il presidente dell'entità serba di Bosnia, Milorad Dodik, ha contestato la legittimità della richiesta di revisione e chiesto ai membri della comunità serba nel governo tripartito di non appoggiare la richiesta. Ma Izetbegovic ha spiegato che gli avvocati dispongono "di nuovi argomenti" rispetto a quelli presentati nel processo al capo dei serbi di Bosnia, Ratko Mladic al Tribunale dell'Aia.

La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel 2007 ha ritenuto che si fosse verificato un genocidio nel massacro di Srebrenica nel 1995 ma che la Serbia non poteva essere riconosciuta colpevole per aver orchestrato questo massacro e quindi non ha "commesso genocidio in Bosnia" ma è stata riconosciuta responsabile di non aver impiegato "tutti gli sforzi possibili per prevenire gli eventi tragici".

(fonte afp)