Bloccati in Serbia, migranti affrontano all'aperto freddo glaciale

Molti non vanno nei centri d'accoglienza per timore di espulsione

Belgrado, 9 gen. (askanews) - Giovani migranti, in particolare afgani e pachistani, affrontano all'aperto l'ondata di freddo in Serbia, dove sono bloccati per la chiusura delle frontiere dell'Unione Europea. Lo ha indicato un giornalista della France Presse.

Decine di loro hanno trovato rifugio in un magazzino abbandonato nei pressi della stazione ferroviaria centrale di Belgrado, dove la notte le temperature scendono a quindici gradi sotto zero.

"Aspetto da tre mesi e non so quando potrò continuare il mio viaggio, è molto dura, soprattutto la notte", ha confidato Niamat Khan, che sostiene di avere 13 anni. Le condizioni sono insostenibili, ma i migranti si rifiutano di raggiungere uno dei centri di accoglienza ufficiali, per paura di essere espulsi dalla Serbia verso il Paese in cui sono arrivati.

"Noi abbiamo un posto al caldo e cibo per ogni migrante", ha assicurato alla televisione di stato (Rts) Aleksandar Vulin, il ministro del Lavoro, responsabile del dossier migranti. Oltre 5mila migranti sono ospitati nei tredici centri di accoglienza ufficiali.

La Serbia si trova sulla "rotta dei Balcani", attraversata nel 2015 e a inizio 2016 da centinaia di migliaia di migranti del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa, diretti verso l'Europa occidentale.

(fonte AFP)