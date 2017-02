Belykh, accusato per tangenti, in ospedale penitenziario a Mosca

Mosca, 16 feb. (askanews) - L'ex governatore della regione di Kirov, Nikita Belykh, accusato di aver preso tangenti, è stato trasferito dal centro di detenzione "Lefortovo" all'ospedale del penitenziario a Mosca "Matrosskaja Tishina" a causa di problemi di salute. Lo ha reso noto RIA Novosti citando il suo avvocato Andrei Grokhotov. Egli ha ricordato che la decisione sul trasferimento è stata presa alla fine di gennaio.

"Oggi ho visitato il carcere e mi hanno confermato che è in ospedale", ha detto il difensore. "Nel mese di gennaio, la sua salute è peggiorata rapidamente", ha detto l'avvocato.

Belikh è stato perseguito per aver accettato tangenti per un importo di 400 mila euro. Secondo gli investigatori, è stato colto in flagrante il 24 giugno 2016 in un ristorante di Mosca.