Bando Usa, Turchia contro Trump: revochi misure "offensive"

Istanbul, 31 gen. (askanews) - Le misure decise dal presidente americano Donald Trump in materia di immigrazione e di rifugiati "sono offensive": lo ha detto un alto esponente di governo turco, in quella che è la prima esplicita critica di Ankara alla controversa decisione del nuovo inquilino della Casa Bianca di vietare ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana il visto d'ingresso negli Stati Uniti.

Il vice primo ministro turco Numan Kurtulmus ha invitato Trump a riconsiderare la decisione, motivata a suo dire da "islamofobia", come ha riferito il quotidiano turco Haberturk.

"Non è possibile accettare questo", ha detto Kurtulmus, che è anche portavoce del governo, secondo il quotidiano. "La politica dovrebbe essere rivista".

Venerdì scorso, Trump ha emesso un ordine esecutivo che vieta per 90 giorni l'ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori provenienti da sette paesi musulmani: Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.

"E' estremamente offensivo che tale decisione sia stata presa in un Paese come gli Stati Uniti conosciuto come una nazione con tutte le diverse religioni e gruppi etnici", ha detto il vice premier prima di aggiungere che il bando "non è corretto. E' davvero una decisione che fa scattare la discriminazione".

Ankara finora aveva evitato di criticare esplicitamente la mossa di Trump, anche se sabato scorso il primo ministro Binali Yildirim ha messo in guardia contro "l'alzare muri" per risolvere la crisi dei rifugiati. (Fonte Afp)