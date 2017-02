Baku, 21 feb. (askanews) - Il presidente azero Ilham Aliyev ha nominato la moglie primo vicepresidente, consolidando la presa della famiglia sul potere nella piccola repubblica ricca di petrolio affacciata sul mar Caspio. "Mehriban Arif Gyzy Aliyeva è nominata primo vicepresidente della repubblica dell'Azerbaigian" si legge in un decreto pubblicato sul sito della presidenza. Aliyeva, 52 anni, siede dal 2005 in Parlamento nelle fila del partito di governo Yeni Azerbaijan e guida l'influente fondazione Heydar Aliyev, che porta il nome del suocero ed ex presidente.

Nata nella ricca famiglia Pashayev, Aliyeva è stata indicata come possibile successore del marito, arrivato al potere nella repubblica ex sovietica nel 2003 dopo la morte del padre Heydar, ex ufficiale del Kgb e guida del Paese già dai tempi dell'Urss. Nota per i gusti lussuosi, Aliyeva è comparsa molto spesso nel dispacci diplomatici americani pubblicati da Wikileaks. "La first lady Mehriban Aliyeva sembra aver subito notevoli interventi di chirurgia estetica, presumibilmente all'estero, e indossa abiti che sarebbero considerati provocanti anche nel mondo occidentale" si legge in uno dei dispacci.

Oculista di formazione, Aliyeva ha anche scritto una dissertazione sugli aspetti etici dell'eutanasia. Il presidente, 55 anni, nel 2013 è stato eletto per un terzo mandato quinquennale, perpetuando la trentennale dinastia degli Aliyev. I sostenitori dicono che la famiglia ha trasformato la repubblica ex sovietica in un fiorente fornitore di energia all'Occidente. Ma i critici affermano che l'opposizione è stata annientata e gli Aliyev hanno usato il loro potere per ammassare un'enorme fortuna che serve per mantenere lo sfarzoso stile di vita del presidente e dei familiari.

