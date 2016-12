Zagabria, 30 dic. (askanews) - La Croazia ha annunciato di aver scoperto una variante altamente contagiosa di influenza aviaria nel pollame di una piccola azienda agricola nel nord del Paese, alla frontiera con l'Ungheria.

Il ceppo H5N8, isolato nel villaggio di Kriznica sul fiume Drava, ha ucciso tutti i quindici animali - polli e anatre - che si trovavano in zona, ha spiegato in una nota il ministero dell'Agricoltura. Ma dal momento che è localizzato tra il Drava e il confine, non c'è pericolo che si diffonda, ha spiegato il ministero.

Misure di precauzione sono state comunque predisposte.

(fonte AFP)