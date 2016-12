Autogrill apre rete di A-Café a Mosca con major Rosneft

Mosca, 20 dic. (askanews) - C'è un po' di Italia in più a Mosca. La major Rosneft ha annunciato una nuova rete di caffetterie A-Café aperte accanto alle sue aree di rifornimento nella regione intorno alla capitale russa. Per ora si parla di 5 punti vendita, frutto di una collaborazione con HMSHost International, controllata di Autogrill. Ma potrebbero aumentare, dal momento che il mercato cresce insieme con il desiderio degli acquirenti.

Per il Paese guidato da Vladimir Putin, l'apertura degli A-Café non è un semplice esperimento: nel 2014 erano stati inaugurati otto A-Café a Sochi in occasione delle Olimpiadi Invernali, molto apprezzati dagli ospiti dei Giochi.

Come ha spiegato la vice presidente di Rosneft per lo sviluppo del business retail Avril Conroy ad Askanews "Autogrill è una compagnia ben nota. Sono presenti in 30 Paesi al Mondo e noi di Rosneft studiamo i trend e l'offerta. E ci siamo accorti che A-Café rispondeva non solo alle esigenze degli acquirenti, ma anche si addiceva alle nostre, come compagnia".

HMSHost International è già presente in Russia, in altri formati, in particolare all' aeroporto di San Pietroburgo. Secondo il Ceo Walter Seib "La Russia è un mercato interessante. Sia per dimensioni, che per sviluppo demografico. Quanto a Rosneft, stiamo valutando se estendere la nostra collaborazione nel futuro".