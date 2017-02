Austria: Erdogan non è il benvenuto se fa campagna per referendum

Vienna, 27 feb. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non è più il benvenuto in Austria se fa campagna per il referendum costituzionale: lo ha annunciato il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz spiegando che "il presidente turco può venire in Europa e in Austria per le visite ufficiali bilaterali, ma non può esportare la sua campagna elettorale turca in Austria". Il riferimento è alla campagna per il referendum del 16 aprile in cui i turchi dovranno esprimersi sul passaggio al sistema presidenziale.

Il ministro Kurz, nel suo messaggio postato su Facebook, ha precisato che un eventuale incontro del capo di stato turco in Austria potrebbe aumentare "la linea di demarcazione" e le "tensioni" in seno alla comunità turca nel Paese che conta circa 360mila cittadini di origine turca e di questi 117mila con cittadinanza turca.

Il premier turco Binali Yildirim ha annunciato a metà febbraio che Erdogan aveva intenzione di visitare l'Europa nel quadro della sua campagna, senza precisare i Paesi. Nel 2014, in fase di campagna per le presidenziali, Erdogan andò in Austria, una situazione che "aveva generato tensioni tra i sostenitori dell'Akp (Partito di Erdogan) e i turchi di origine curda", ha sottolineato il ministro degli Esteri.

