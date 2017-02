Attacco Louvre: padre sospetto difende figlio, e' innocente

Il Cairo, 4 feb. (askanews) - Il padre di Abdallah El-Hamahmy, l'egiziano che ha aggredito ieri alcuni militari di pattuglia al Louvre, e ferito da essi, ha detto di non credere che il figlio possa essere colpevole.

Reda El-Hamahmy, un generale di polizia in pensione, ha detto che il figlio, direttore commerciale negli Emirati Arabi Uniti, era effettivamente "partito per Parigi per un viaggio d'affari" e che "voleva visitare il Louvre per poi tornare saato".

"é un ragazzo semplice, lo amiamo tutti" ha detto l'ex generale spiegando di non aver mai riscontrato nel figlio alcun segno di 'radicalizzazione'.

"La verione del governo francese non è logica - ha aggiunto Reda El-Hamahmy - mio figlio è alto solo un metro e 65, non è credibile che abbia aggredito quattro militari. E poi, alla fine, nelle sue borse non è stato trovato nulla".

Abdallah El-Hamahmy, ha aggiunto l'ex generale, è sposato e sua moglie, incinta, si trova in Arabia Saudita col figlio della coppia, di soli sette mesi.

lo stato di salute di Abdallah El-Hamahmy, intanto, sarebbe in via di miglioramento. Al momento - dopo essere stato colpito al ventre - l'uomo è intubato e non è in grado di comunicare ma sarebbe considerato fuori pericolo di vita.

Abdallah el hamahmy era entrato legalmente in francia il 26 gennaio con un volo proveniente da dubai e aveva affittato un appartamento di lusso non lontano dagli champs elysee.