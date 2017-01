Arriva in Polonia primo convoglio blindato di truppe Usa

Olszyna, 12 gen. (askanews) - Un imponente convoglio di veicoli blindati americani è entrato in Polonia, in uno dei più grandi dispiegamenti di forze americane in Europa dalla guerra fredda, un'operazione duramente criticata da Mosca. La presenza a rotazione dell'unità in questione in Polonia, ma anche nei Paesi baltici, in Ungheria, Romania e Bulgaria, mira a rafforzare la sicurezza della regione preoccupata per il comportamento della Russia. Il convoglio, composto da 24 veicoli blindati Humvee e da una decina di camion, è stata accolto alla frontiera tra Germania e Polonia da soldati polacchi. Fa parte dei primo trasporto di soldati americani e materiale militare pesante arrivato in Est Europa nell'ambito dell'operazione "Atlantic Resolve", decisa dal presidente Barack Obama.

"La consideriamo una minaccia nei nostri confronti" ha detto subito il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. "Si tratta di un'operazione che minaccia i nostri interessi, la nostra sicurezza" ha aggiunto. Senza citare direttamente gli Stati uniti, Peskov ha criticato il fatto che un Paese terzo "rafforzi la sua presenza militare alle nostre frontiere in Europa. Non è neppure un Paese europeo" ha detto ancora. L'operazione si svolge a una settimana dall'insediamento alla presidenza di Donald Trump, che si ritiene sia favorevole al disgelo con il Cremlino. Il quartier generale della missione è a Zagan, nell'Ovest della Polonia, dove sabato è prevista una cerimonia ufficiale. La brigata conterà 3.500 uomini, 87 carri Abrams e più di 550 veicoli blindati di trasporto truppe.

(fonte Afp)