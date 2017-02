Ankara contro Vienna: "irresponsabile" posizione su referendum

Vienna: Erdogan "non benvenuto" se fa campagna elettorale

Istanbul, 28 feb. (askanews) - La Turchia ha accusato l'Austria di usare "due pesi e due misure" e di avere un approccio "irresponsabile" all'eventualità che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan faccia campagna nel Paese per il referendum costituzionale di aprile. Il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz ha detto ieri che Erdogan "non è benvenuto" a tenere eventi di campagna referendaria, che "aumenterebbero le frizioni" e ostacolerebbero l'integrazione dei 360mila turchi che vivono nel Paese. "Non accettiamo quelle parole irresponsabili, che superano il limite, e la mentalità distorta" ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Ankara Huseyin Muftuoglu. La posizione di Kurz è "un nuovo esempio di un approccio prevenuto, che usa due pesi e due misure" ha aggiunto.

Il 16 aprile i turchi votano per cambiare la Costituzione e dare a Erdogan una presidenza esecutiva sul modello di quella francese o statunitense.Il governo dice che le modifiche porteranno stabilità, gli oppositori temono una deriva autoritaria. Parlando ieri a Vienna, Kurz ha detto che il suo governo è nettamente contrario a portare "la campagna turca e la conseguente polarizzazione in Austria", parole che per Ankara sono "preoccupanti".

(fonte Afp)