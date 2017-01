Ankara: Angela Merkel in Turchia il 2 febbraio

Ankara, 26 gen. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel "prevede di recarsi in Turchia il 2 febbraio": lo ha annunciato il ministero turco degli Affari esteri, mentre la stampa locale suggerisce che la visita avrà come oggetto la crisi dei rifugiati siriani e la lotta al terrorismo.

"Ci sono relazioni solide tra Turchia e Germania in tutti i domini", ha affermato il portavoce ministeriale Huseiin Muftuoglu. "I nostri sforzi congiunti per sviluppare le nostre relazioni e la nostra cooperazione proseguono sulla buona strada".

I rapporti tra i due Paesi, in realtà, si sono irrigiditi dal tentativo di colpo di stato del 15 luglio, che Ankara attribuisce alla rete del predicatore in esilio Fethullah Gülen, che nega ogni coinvolgimento. Berlino ha espresso preoccupazione per l'entità delle epurazioni lanciate dopo il fallito golpe, in base al quale circa 43.000 persone sono state arrestate e più di 100.000 rimosse dal loro incarico.

Il governo turco accusa a sua volta Berlino di "ospitare" presunti golpisti che sono fuggiti dalla Turchia e membri del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), un'organizzazione classificata come "terrorista" da Ankara, Washington e Bruxelles.

