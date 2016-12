Ambasciatore russo ucciso, rinviata conferenza Putin di fine anno

Mosca, 21 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin non potrà prendere parte alla conferenza stampa di fine anno che tradizionalmente si tiene il penultimo giovedì del mese di dicembre. La causa è la morte dell'ambasciatore russo Andrej Karlov ad Ankara ucciso il 19 dicembre. Per domani sono infatti infatti previste le esequie e il capo di Stato intende prendervi parte. In base a quanto si apprende, la conferenza stampa, considerata l'evento dell'anno per i rapporti tra la stampa e il Cremlino, si dovrebbe tenere venerdì 23.