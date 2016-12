Istanbul, 28 dic. (askanews) - L'ambasciata americana ad Ankara ha negato di sostenere il gruppo dello Stato islamico in Siria, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva affermato il giorno precedente di avere le prove di un tale sostegno.

"Il governo americano non appoggia Daesh", ha affermato l'ambasciata in un messaggio pubblicato sulla homepage del sito internet. "Non l'ha creato né lo ha sostenuto in passato. Le affermazioni secondo le quali il governo americano sostiene Daesh sono false".

Nel comunicato, inoltre, si depolora "la considerevole disinformazione" che circola nei media turchi, senza menzionare il presidente turco né il suo discorso. (fonte afp)