Mosca, 30 dic. (askanews) - L'Ambasciata degli Stati Uniti non ha voluto commentare la chiusura della scuola anglo-americana a Mosca, attualmente non confermata ufficialmente dalle autorità russe, per quella che sarebbe una misura di ritorsione del Cremlino contro le nuove sanzioni contro la Federazione russa decise da Barack Obama, compresa l'espulsione di 35 diplomatici russia. "Suggeriamo che questa domanda sia rivolta alle autorità russe", ha detto un portavoce dell'ambasciata degli Stati Uniti.

Oltre alla scuola, si è parlato di una limitazione dell'accesso ad una casa di vacanza che l'ambasciata degli Stati Uniti ha a Serebriani Bor, in una foresta molto ambita a nord-ovest della capitale russa.

I media occidentali hanno riportato in precedenza la chiusura di entrambi gli stabilimenti citando un funzionario Usa che avevano reso noto il fatto, definendola "la prima azione visibile" della Russia in risposta a nuove sanzioni.

La scuola anglo-americana di Mosca, una non-profit indipendente, è stata chiusa dal governo russo il 30 dicembre 2016. Si trova nel nord-ovest di Mosca e si rivolge a studenti di età compresa tra i 4 e i 18 anni principalmente americani, britannici e canadesi.

È stata fondata nel 1949 per i figli dei funzionari dell'ambasciata in Russia. Si trova in una zona boschiva a nord-ovest di Mosca ed educa studenti da oltre 60 nazionalità. La maggior parte sono figli di diplomatici e uomini d'affari stranieri. Ha un teatro da 630 posti, una piscina, un campo sportivo e aule supplementari.