Alfano: obiettivo è G8, ma non è certo che Putin sarà a Taormina

New York, 10 gen. (askanews) - "Guardiamo all'obiettivo di un ritorno al G8, ma non è detto che ci sia la possibilità di arrivarci entro maggio", quando si svolgerà il G7 a Taormina. Lo ha detto il ministro degli esteri, Angelino Alfano, parlando con i giornalisti a margine del suo intervento al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York.

Alfano ha poi ricordato che l'Italia spera in un miglioramento nei rapporti tra Stati Uniti e Russia, che in questo momento si trovano nel periodo più difficile dalla fine della Guerra fredda. Sulle sanzioni sulla Russia per la questione ucraina infine Alfano ha affermato che "non devono essere una procedura automatica, e che devono essere un mezzo e non il fine".