Alfano in visita in Kosovo, incontra ministro Esteri Hoxhaj

Roma, 22 dic. (askanews) - Il ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale italiano, Angelino Alfano, e il suo omologo in Kosovo, Enver Hoxhaj si sono visti oggi. In una nota la Farnesina definisce l'incontro "ottimo".

Il ministro Hoxhaj ha ringraziato Alfano per la sua visita, dimostrazione concreta dell'amicizia dell'Italia che ha sostenuto con convinzione il percorso di indipendenza del Kosovo e ha contribuito alla stabilità dei paesi balcanici.

Hoxhaj si è detto, inoltre, molto interessato a rafforzare i rapporti di cooperazione economica, per fare dell'Italia un partner economico sempre più forte del Kosovo, in ogni settore.

Alfano ha rimarcato l'importanza della stabilità dei Balcani, strategica per quella europea, aggiungendo che "sono convinto che la stabilità della regione balcanica abbia effetti positivi sulla sicurezza anche a livello globale".

"Anche l'Italia - ha dichiarato Alfano - ha interesse a potenziare la cooperazione economica col Kosovo, perché la pace va di pari passo con il benessere, l'amicizia si rafforza e l'esempio diventa contagioso. Uno dei nostri obiettivi politici - ha dichiarato Alfano - e' lavorare per una forte prospettiva di integrazione europea della regione. Abbiamo in comune, tra l'altro, una sensibilità specifica sui temi del contrasto al terrorismo internazionale e ai foreign fighters".

Il ministro Alfano ha concluso il colloquio rinnovando "l'amicizia profonda tra Italia e Kosovo, l'apprezzamento per gli sforzi che il Kosovo sta compiendo nel dialogo con Belgrado e l'incoraggiamento a proseguire nel rafforzamento delle istituzioni e nel processo di costruzione dei presupposti giuridici per l'ingresso e la partecipazione a varie organizzazioni internazionali. L'Italia sosterra' queste candidature in un quadro che va affrontato con equilibrio e gradualità, imprimendo intanto un'accelerazione sulla cooperazione economica e promuovendo con il Kosovo una consultazione permanente nell'ambito del processo di Berlino durante la presidenza italiana nel 2017".

Il ministro Alfano, nel corso del pomeriggio, ha incontrato pure il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e il primo ministro, Isa Mustafa.