Aereo con salma ambasciatore russo ucciso atterrato a Mosca

Mosca, 20 dic. (askanews) - L'aereo che trasporta la salma dell'ambasciatore russo in Turchia Andrey Karlov, ucciso nel corso dell'inaugurazione di una mostra ad Ankara, è atterrato a Mosca dove il diplomatico è stato accolto con una cerimonia. Lo riferiscono le agenzie russe.

La salma di Karlov e la vedova sono rientrati in Russia dopo la sparatoria di ieri in cui il diplomatico è stato ucciso da un agente turco di 22 anni in quello che le autorità russe hanno definito "un atto terroristico".

(fonte afp)