A Praga scoppia la polemica per l'exit game ispirato a Auschwitz

Praga, 26 gen. (askanews) - Scoppia la polemica a Praga per l'escape game "Fuga Auschwitz", appena presentato, nel quale i giocatori devono fingere di essere detenuti in un campo di sterminio nazista, e devono tentare di uscire da una camera a gas. Racapricciante anche lo slogan promozionale: "Vi aspetta l'ultima doccia, tuttavia con una differenza che da qui potete uscirne vivi."

Il gioco di fuga è promosso a un prezzo promozionale di 390 corone, circa 15 euro, sino a domani 27 gennaio, vale a dire la data in cui il mondo celebra la Giornata della memoria. Nonostante le reazioni negative e le critiche di coloro che parlano di un insulto nei confronti delle vittime dell'Olocausto, la società artefice del progetto non ne vuole sapere di desistere: "Con la nostra iniziativa, sebbene si tratti di una attività ludica, rendiamo piuttosto onore alle vittime e sottolineiamo la portata di quella tragedia della Seconda guerra mondiale".

Amareggiata anche la Federazione delle comunità ebraiche della Repubblica ceca, il cui presidente, Petr Papousek, ha sottolineato come non sia la prima volta che si trova a che fare in questo paese con situazioni nelle quali si cerca di utilizzare per fini commerciali l'orrore di campi di sterminio. Risale ad appena lo scorso anno il caso, in Repubblica ceca, dell'autobubus di una agenzia turistica, ricoperto di immagini atroci simbolo dell'Olocausto, utilizzato per promuovere escursioni nella vicina Polonia per andare a visitare il campo di sterminio di Auschwitz.