A Mosca a metà febbraio incontro su Afghanistan. Senza Ovest

Lavrov: talebani vanno inclusi in accordo costruttivo

Mosca, 7 feb. (askanews) - Mosca ospiterà a metà febbraio un incontro internazionale sull'Afghanistan con i rappresentanti dei paesi della regione, ma senza occidentali, secondo quanto risulta. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto secondo Ria Novosti che è stato "confermato ai nostri colleghi afghani l'invito a un altro incontro sulla risoluzione (del conflitto), che si terrà a Mosca a metà febbraio con la partecipazione di rappresentanti russi, afgani, pakistani, cinesi, iraniani e indiani".

Lavrov parlava a una conferenza stampa con il suo omologo afghano Salahuddin Rabbani. "Ci aspettiamo che i nostri partner siano rappresentati ad un livello elevato. La maggior parte di loro hanno confermato la loro partecipazione", ha aggiunto, senza specificare quali paesi hanno risposto all'invito.

Lavrov ha anche detto che "i talebani devono essere inclusi in un dialogo costruttivo" per trovare una soluzione al conflitto afgano, come al radicamento del gruppo Stato Islamico.

Lavrov si è poi augurato di "stabilire una relazione migliore" con gli Usa sulla questione, con il neopresidente Usa Donald Trump, "che non sia ostacolata da circostanze non hanno nulla a che fare con la situazione, come è avvenuto con la precedente amministrazione", ha detto secondo Sputnik.

Il rappresentante speciale del Cremlino per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, aveva detto nel dicembre 2015 che gli obiettivi dei talebani "coincidono" con quelli di Mosca nella lotta contro l'Isis.

Con fonte Afp