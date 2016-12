Mosca, 30 dic. (askanews) - C'è uno scricciolo biondo, una giovane misteriosa - nome in codice Codera - a capo di una delle tre società russe bandite da Obama. E su tutte e tre circolano poche informazioni e molti punti di domanda. Ecco cosa è noto delle organizzazioni russe, finite nel mirino di nuove sanzioni Usa. Secondo la Casa Bianca anche loro avrebbero avuto una relazione con gli attacchi informatici, il cui scopo era quello di influenzare le elezioni presidenziali di novembre 2016.

ZOR SECURITY

Nel 2014 l'azienda, che impiega 10 dipendenti, ha guadagnato circa 10 milioni di rubli (164 mila dollari). Allora Forbes aveva parlato della bionda e tatuata numero uno della società, Alisa Shevchenko, tanto minuta da sembrare quasi una bambina. Shevchenko proprio quell'anno al Positive Hack Days aveva dato una dimostrazione di hackeraggio sbalorditiva, sfondando un sistema di difesa informatica fittizio, per poi definirlo "banale". Stosso stile quando abbandonò ben tre università tecnologiche di seguito, perchè "là si sprecava il tempo". Seguita da pochi eletti sul suo Instagram, Shevchenko si definisce "una ragazza hacker carina, una delle tante", mentre sul suo Twitter il giorno dopo le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si è detta "fiduciosa che nel prossimo futuro una ex hacker verrà eletta presidente". Shevchenko ha un passato a Kaspersky Lab, ossia la compagnia russa che ha dato il suo nome anche a un efficace antivirus. Nel 2009, ha organizzato una società per conto suo, di nome Esage Lab, che ha analizzato varie organizzazioni di cyber-difesa. Le autorità degli Stati Uniti ritengono che la Zor Security abbia fornito i suoi servizi ai servizi di intelligence militare russi GRU.(Segue)