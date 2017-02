Tillerson e Lavrov: Usa e Russia devono lavorare assieme

Roma, 16 feb. (askanews) - Non una svolta, ma un'evidente apertura di dialogo, quella avvenuta di oggi tra il nuovo segretario di Stato Usa Rex Tillerson e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. I capi delle due diplomazie si sono incontrati nell'ambito del G20 a Bonn, in Germania, per un faccia-a-faccia molto atteso dopo l'avvento alla Casa bianca di Donald Trump, un presidente che ha rivendicato più volte la sua ammirazione per il leader di Mosca Vladimir Putin.

I due ministri hanno concordato sul fatto che Usa e Russia debbano lavorare assieme, laddove gli interessi delle due potenze siano coincidenti. L'ha detto esplicitamente Lavrov. "E' chiaro che non possiamo regolare tutti i problemi e io penso che potenze di questa grandezza non possono mai sistemare tutto", ha ammesso Lavrov secondo immagini della televisione russa. "Ma - ha continuato - noi abbiamo tutti la consapevolezza che, laddove i nostri interessi coincidano, e questo accade spesso, dobbiamo procedere". Tillerson, dal canto suo, ha formulato con parole diverse sostanzialmente lo stesso concetto. Gli Stati Uniti - ha detto - "sono pronti a lavorare con la Russia" nei casi in cui dovessero beneficiarne gli americani. (segue)